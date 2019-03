Containercoats als wapen tegen sluikstorten

Asse heeft een primeur beet: als eerste Vlaamse gemeente lanceert ze de containercoats, een uit Nederland overgewaaid project om sluikstorten in het straatbeeld grondig aan te pakken.

De afvalstraat met ondergrondse containers voor glas, papier en huisvuil aan de Noorderlaan in Zellik (Asse) is al geruime tijd een favoriete plek voor sluikstorters. Bijna dagelijks moeten gemeentewerkers er de troep komen opruimen. Het gemeentebestuur van Asse wil daarmee nu komaf maken door een soort gordel rond de containers aan te brengen, een zogeheten 'containercoat'.

Een containercoat is een op maat gemaakte 'containerjas' van kunstgras met kunstbloemen. In verschillende Nederlandse gemeenten is al gebleken dat de plaatsing van containercoats de hoeveelheid sluikstort drastisch reduceert. De kostprijs voor het project bedraagt 5000 euro.