Cornet, het blonde bier dat door Brouwerij De Hoorn in Steenhuffel (Londerzeel) gebrouwen wordt, behoort tot de top-10 van sterkste stijgers van afgelopen jaar in de Belgische retail.

Het is het zakenmagazine Trends dat de lijst van sterkste stijgers bekend maakte.

Doordat de horeca tweemaal op slot moest omwille van corona, was 2020 een zwaar jaar voor bierbrouwers. “De verkoopresultaten van het zwaar blond bier Cornet verzacht die bittere pil,” zegt communicatieverantwoordelijke Peter Buelens . “Met een stijging van 41% staan we op de 9de plaats van de sterkste stijgers in retail en staan we zelfs helemaal bovenaan in de ranking van sterkst gestegen Belgische bieren.”