Corona blijft schoolwerkingen beïnvloeden

In Sterrebeek in Zaventem is de vrije basisschool volledig gesloten na een corona-uitbraak in het vierde leerjaar. In Peizegem in Merchtem zijn de leerlingen en leerkracht van het zesde leerjaar in quarantaine geplaatst omwille van twee coronabesmettingen bij leerlingen. Zij krijgen afstandsonderwijs.

In Zaventem liet het VCLB, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, de basisschool uit voorzorg sluiten nadat nagenoeg het volledige vierde leerjaar besmet bleek te zijn met corona. Ook in andere leerjaren werden nog een paar (geïsoleerde) besmettingen werden vastgesteld. Alle leerlingen en leerkrachten van de school moeten in quarantaine en een coronatest ondergaan. Als de resultaten bekend zijn, wordt bekeken hoe lang de school dicht blijft en wanneer een al dan niet gedeeltelijke heropening kan plaatsvinden.

In Peizegem in Merchtem blijft de gemeentelijke basisschool Ten Bos open, maar zijn de leerlingen van het zesde leerjaar in quarantaine geplaatst. Twee leerlingen van de klas testten positief op het virus. “De voorbije twee weken waren er inderdaad wel wat besmettingen in de Merchtemse scholen,” reageert schepen Julie Asselman (Open VLD). “Het ging om besmettingen in BGS De Plataan en in de secundaire scholen GTSM en GTTM. Alle mogelijke contacten van besmette leerlingen of leerkrachten zijn daar in quarantaine geplaatst.” Intussen zijn de meesten van hen al uit quarantaine, behalve dus de leerlingen van het zesde leerjaar in Ten Bos.

Foto: basisschool Ten Bos in Peizegem.