Corona houdt jeugdkoor Cantamico niet tegen

Muzikanten en zangers zijn bijzonder creatief om in deze coronatijden toch nog hun geliefkoosde hobby te kunnen doen. De leden van jeugdkoor Cantamico uit Strombeek-Bever zongen apart in hun kot een stem in van een lied uit het rijke repertoire van het koor. Het resultaat heet Jar of Hearts, een virtueel lied in onvervalste covid-19-stijl...