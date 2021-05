Corona inspiratie voor nieuwe single Assenaar Niko Westelinck

Niko Westelinck, een songwriter die al met heel wat bekende namen samenwerkte, heeft een opvallend lied geschreven. De coronacrisis was namelijk een bron van inspiratie voor ‘Dicht bij jou’. “Toch is het geen coronasong. Het gevoel van iemand missen bestond al voor de pandemie en zal ook erna blijven bestaan. Al is het nu wel toepasselijker dan ooit”, zegt Westelinck.

Als songwriter, muzikant of producer werkte Nico Westelinck al onder meer samen met Niels Destadsbader, dEUS, Frank Vanderlinden en Eva De Roovere, maar op ‘Dicht bij jou’ zingt en speelt Niko Westelinck uit Asse zelf. ‘Ik verlang naar de tijd dat ik dicht bij jou kon zijn’ – zo begint het liedje dat duidelijk refereert naar de huidige coronacrisis. “Elkaar missen is meer dan ooit een universeel gevoel, want de hele wereld zit in hetzelfde schuitje”, zegt Niko Westelinck. “Mijn Portugese echtgenote heeft haar ouders al tien maanden niet meer in het echt gezien, vastgepakt of geknuffeld. Mijn kinderen hun Portugese grootouders dus ook niet. Al wat we voorlopig hebben zijn video calls.”

Elkaar ontmoeten was voor maart 2020 iets vanzelfsprekend, maar nu lijkt het plots een ongelofelijke luxe te zijn. “Het verlangen om elkaar te zien, vast te pakken, zelf nog maar een kus of een hand te mogen geven, is nog nooit zo groot geweest. Dit hebben we nog nooit meegemaakt”, gaat Westelinck verder. “Toch is ‘Dicht bij jou’ geen coronasong. Zelfs na corona zal het gemis van iemand die we niet mogen of kunnen zien altijd blijven.”