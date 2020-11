De 11-jarige Elinor uit Groot-Bijgaarden maakte de voorbije maanden van de nood een deugd: ze danste in haar slaapkamer. In normale tijden danst Elinor bij Ballerino Dansstudio’s in Lembeek, maar door de coronacrisis lagen de trainingen een tijd lang stil.

Elinor danst in het totaal zo’n veertien uur per week. Ze volgt lessen jazz, ballet, contemporary en ragga. De voorbije maanden deed ze dat vanuit haar slaapkamer via Zoom. “Mocht dat niet kunnen, zou ik mij super hard vervelen. Dus het is echt wel leuk dat ik kon blijven dansen,” vertelt ze.

Bekijk de reportage in ons nieuws.