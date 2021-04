Coronacijfers blijven dalen, maar druk op ziekenhuizen neemt toe

De voorbije week kwamen er in onze regio 1.170 nieuwe coronapatiënten bij. Dat zijn er bijna 600 minder dan de week daarvoor. De piek in het aantal besmettingen in onze regio ligt daarmee duidelijk achter ons. De daling is ook goed nieuws voor de ziekenhuizen, want de daar neemt de druk nog altijd toe.

Vilvoorde telde de voorbije week het meeste nieuwe besmettingen (99). Daarna volgen Asse (74), Dilbeek (68), Grimbergen (65) en Halle (65). Het aantal besmettingen is in een week tijd met een derde gedaald. “Nu is onze grootste uitdaging om niet op een plateau te blijven hangen, maar ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen blijft dalen,” aldus viroloog Steven Van Gucht.

Druk op ziekenhuizen

Dat is nodig om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. In het UZ Brussel verblijven momenteel 73 coronapatiënten, 12 meer dan de week daarvoor. In het AZ Jan Portaels zijn 18 patiënten opgenomen, 3 meer dan de week ervoor. “Bijna alle erkende bedden op de diensten Intensieve Zorgen zijn ingenomen. Als het aantal patiënten blijft toenemen, zullen er opnieuw extra plaatsen gecreëerd moeten worden en zullen ziekenhuizen hun diensten op andere afdelingen moeten terugschroeven,” aldus Van Gucht.

Intussen zijn in onze regio meer dan 100.000 vaccins toegediend. 81.000 mensen kregen al een eerste vaccin ingespoten, 31.000 van hen zijn volledig gevaccineerd.