Coronacijfers Halle-Vilvoorde stijgen opnieuw

Voor het eerst sinds begin november stijgen de coronacijfers opnieuw in onze regio. De voorbije week testten 827 mensen positief in Halle-Vilvoorde. Vorige week waren dat er 28 minder. Hier en daar klinkt de oproep om de huidige maatregelen te verstrengen.

Vilvoorde telde de voorbije week met 82 bevestigde coronabesmettingen de meeste positieve gevallen in onze regio. Daarna volgen Sint-Pieters-Leeuw (71), Dilbeek (69), Grimbergen (51) en Ternat (51). Voor het eerst sinds begin vorige maand zijn er opnieuw meer besmettingen vastgesteld. “Het huidige plateau bevindt zich op een te hoog en onveilig niveau. De curve zal binnenkort een kant kiezen, naar beneden of naar boven,” aldus viroloog Steven Van Gucht. “Het is nu dus een zaak van doorzetten.” Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft te hoog.

Strengere maatregelen

Professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey uit Overijse pleit voor een nieuwe, harde locckdown. Zo denkt hij aan een nationale avondklok tot 22 uur. Andere experts vinden ook dat er beter moet worden ingezet op het verplichte telewerken. “Verplaatsingen betekenen contacten,” legt bio-statisticus Geert Molenberghs uit. “We zien in de mobiliteitscijfers dat bijvoorbeeld toen begin november de scholen dicht waren de verplaatsingscijfers zijn gedaald. Dat is positief voor de cijfers.” Niet elke expert pleit voor een nieuwe strengere lockdown. Sommigen vrezen dat daar maatschappelijk gezien totaal geen draagvlak voor is.