Coronacrisis doet mensen meer naar regionale televisie kijken

De coronacrisis doet mensen vaker teruggrijpen naar het regionale nieuws omdat daar de focus ligt op de lokale toestand. Gemiddeld is 20 procent van de kijkers vaker beginnen kijken naar het nieuws van de regionale oproepen. Dat blijkt uit het onafhankelijke waarderingsonderzoek dat de regionale televisiezenders elk jaar laten uitvoeren in opdracht van de Vlaamse overheid. De studie toont ook aan dat de kijkers tevreden zijn over het regionale nieuws. Gemiddeld gezien krijgen de omroepen een score van ruim 7 op 10 van de Vlaming. De omroepen halen daarmee opnieuw de kwaliteitsnorm die de Vlaamse overheid naar voren schuift. Kijkers appreciëren het regionieuws vooral omwille van z’n betrouwbaarheid en actualiteit. Dat is ook het geval voor de jongere generaties (-35 jaar) die naar de regionale omroep kijken. Uit het onderzoek blijkt verder dat het publiek het regionale nieuws almaar meer consumeert via smartphone en laptop. Ook het uitgesteld kijken zit in de lift.