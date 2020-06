Coronaproof cultuur beleven tijdens WERF1853 van Cc Strombeek

“Midden tussen de vele werven in Strombeek, springt er deze zomer één uit: WERF1853. De bruisende zomerbar van Cc Strombeek is een kleine oase te midden van de werken. Op reservatie én volledig coronaproof, kan je er elke vrijdag van juli tot september genieten van een concert, film of voorstelling”, legt directeur van Cc Strombeek Wim Meert uit. Per avond worden maximaal 100 mensen toegelaten. Reserveren is daarom verplicht. “Alle voorstellingen starten om 20u en zijn zittend: de social distancing en veiligheidsmaatregelen zijn op elk moment van toepassing. Tot slot voorzien we een circulatieplan. Zo kan ook de aankomst en het vertrek veilig verlopen”, geeft Wim Meert nog mee. Als het regent, verhuist de voorstellingen naar de exporuimte, waar dezelfde veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn. Opener van de zomerbar WERF1853 is comedian Jens Dendoncker, die nieuw talent Vincent Voeten meebrengt. Het hele programma vind je op www.ccstrombeek.be.