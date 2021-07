Coronatest voor reizen in AZ Sint-Maria Halle enkel op afspraak

Vanaf 1 juli worden in het AZ Sint-Maria in Halle coronatests in functie van buitenlandse reizen enkel nog op afspraak uitgevoerd. Vertrekkende reizigers moeten eerst een activatiecode aanvragen.

Ook in het Sint-Mariaziekenhuis in Halle zien ze een toename van het aantal PCR-testen nu de vakantie begonnen is. Het ziekenhuis heeft daarom beslist om enkel nog op afspraak te werken voor coronatesten voor reizigers. “De afspraken voor vertrekkende reizigers vinden plaats in het ziekenhuis, waar patiënten zich dienen aan te melden via de centrale inkomhal.Vooraf moeten patiënten zelf hun activatiecode aan te vragen waarmee zij vervolgens de afspraak kunnen boeken. Dat kan via de website www.mijngezondheid.be”, klinkt het daar. “Terugkerende reizigers uit een rode zone of die op basis van hun PLF-document opgeroepen worden voor een PCR-test, dienen met de code die ze ontvangen, een afspraak in te plannen in de Triagepost Zennevallei, op de parking van het ziekenhuis.”