COVID-team Zennevallei verlegt focus van brontracing naar oudere patiënten

Het COVID-team van de Eerstelijnszone Zennevallei dat sinds deze zomer onderzoek doet naar brontracing in zeven gemeenten, verlegt de focus naar coronapatiënten ouder dan 65 jaar. Dat komt omdat de Vlaamse overheid sinds deze week zich niet enkel meer alleen toespitst op contacttracing, maar ook zelf aan brontracing doet.

Het COVID-team was de voorbije weken en maanden aan de slag in Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Pepingen aan de slag om aan brontracing te doen. Daarbij werd nagegaan waar positieve inwoners besmet konden geraakt zijn met het coronavirus. Op die manier kunnen besmettingshaarden gelokaliseerd worden. Sinds deze week neemt Vlaanderen die brontracing ook op zich. Voorheen spitsten de ambtenaren zich vooral toe op contacttracing: het nagaan met wie een positieve persoon in contact kwam.

"Het voordeel van deze integrale tracing die de Vlaamse overheid nu doet, dus zowel contacttracing als brontracing, is dat alles nog meer gestroomlijnd wordt en dat het totaal aantal telefoontjes ook sterk gereduceerd kan worden", zegt de Eerstelijnszone Zennevallei. "Daardoor kunnen wij ons zich voortaan focussen op complementaire ondersteunende maatregelen . Zo zal de eerstelijnszone alle positieve patiënten die ouder zijn dan 65 jaar standaard opbellen om te vragen of ze bijkomende hulp nodig hebben, bijvoorbeeld maaltijden aan huis."