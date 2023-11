Creatief Andersvaliden Atelier blaast 35 kaarsjes uit

Groot feest in Cultuurcentrum Westrand in Dilbeek, want het Creatief Andersvaliden Atelier onder begeleiding van onder meer kunstenaar Jacky Duyck bestaat 35 jaar. En dat vieren ze met een grote tentoonstelling vol kunstwerken die de voorbije vijf jaar zijn gemaakt.