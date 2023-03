Creatieveling Walter Evenepoel is de 7de ereburger van Roosdaal

Gisterenavond is Walter Evenepoel officieel benoemd tot ereburger van Roosdaal. Het eerbetoon aan de creatieveling komt er naar aanleiding van zijn 70 ste verjaardag. Walter Evenpoel woont al zijn hele leven in Pamel en werpt zich op als een artistieke ambassadeur van het Pajottenland.

Walter Evenpoel is wellicht het best bekend als de zanger van folkgroep Arjaun, maar hij smijt zich ook al zijn hele leven voor andere vormen van cultuur en erfgoed. Daarbij draagt hij zijn thuisgemeente Roosdaal en bij uitbreiding het hele Pajottenland altijd hoog in het vaandel. Ook voor de lokale gemeenschap zet Evenepoel zich in.

Het was erfgoedvereniging Rausa vzw, waar Evenpoel een rol speelt, die het voorstel lanceerde om de creatieveling te benoemen tot ereburger. De volledige gemeenteraad van Roosdaal was het daarmee eens. Gisterenavond werd hij gehuldigd met een hapje en een drankje in het gemeentehuis. Evenepoel is de zevende ereburger van Roosdaal.

