Crowdfunding voor door wateroverlast getroffen restaurant

Er wordt een crowdfunding opgestart voor restaurant De Voet van Keizer Karel in Wambeek, bij Ternat. Het restaurant werd vorige week vrijdag zwaar getroffen door wateroverlast. ‘De Moed van Keizer Karel’ moet de uitbater helpen in de heropstart van de zaak. De schade loopt in de tienduizenden euro’s.

Het onweer van afgelopen vrijdag richtte een ravage in restaurant De Voet van Keizer Karel in Wambeek. De kelderverdieping en binnenkoer liepen helemaal onder. In de toiletten stond het water maar liefst anderhalve meter hoog, op het gelijkvloers 20 centimeter. Koelkasten en diepvriezers zijn kapot, net als de verwarmingsinstallatie. Al het eten moest de vuilnisbak in omdat de koelcellen kapot gingen. De zaak is tijdelijk gesloten. Uitbater Sofie Van Huychem schat dat de schade tussen de 50.000 en 80.000 euro bedraagt.

Sofie kon wel meteen reken op hulp van de buren om en enkele Ternatse zelfstandigen. Zo stelde een tuinaannemer een container en stofzuigers ter beschikking en heeft een elektricien zijn agenda vrijgemaakt zodat hij eerst het restaurant kan helpen met de heropstart. Bovenop die hulp komt nu ook de crowdfunding ‘De Moed van Keizer Karel’. Het is de bedoeling om met de actie 25.000 euro op te halen.

“Hoewel de steun hartverwarmend mooi is, is dit de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen”, staat te lezen op de crowdfundigpagina. “Eigenares Sofie en haar team waren net uit de put aan het klimmen die de coronacrisis veroorzaakte. De emotionele impact is niet te overzien, de financiële kater mogelijks nog groter. Uiteraard is er een verzekering maar dat is een traject van lange adem dat nooit alle schade kan vergoeden.” Na twee dagen staat de teller op 1.220 euro. De actie vind je hier.