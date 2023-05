Cultuurcentrum Strombeek blaast 50 kaarsjes uit: "Het is een fantastische reis geweest"

Het cultuurcentrum Strombeek in Grimbergen mag 50 kaarsjes uitblazen en dat is afgelopen weekend stevig gevierd. Het feestweekend werd afgesloten door een concert van Intergalactic Lovers, de band rond bezwerende frontvrouw Lara Chedraoui.

Een quiz, circusvoorstelling, kunst, theater en dans, het passeerde allemaal de revue dit weekend in Cultuurcentrum Strombeek in Grimbergen, dat precies een halve eeuw oud is. “Op 5 mei 1973 opende het cultuurcentrum haar deuren. Dat was het startschot voor een prachtig ambitieus cultuurproject”, vertelt directeur Wim Meert. “Het cultuurcentrum groeide in 50 jaar uit tot een huis voor vele verenigingen, scholen, kunstenaars en artiesten. De 50ste verjaardag is het moment om de fantastische reis tot nu te vieren, maar ook om samen de toekomst van ons cultuurcentrum vorm te geven.”