CVO Semper houdt 'Nederlandse Dag': "Taal leren via muziek"

Semper is met 15.000 cursisten de grootste speler voor Nederlandstalig volwassenonderwijs in Brussel en de Vlaamse Rand. “Het initiatief werd door de coronapandemie enkele jaren opgeborgen, maar nu is het terug zover”, zegt Lies D'hooge van Semper. “Enkele jaren was het thema de Ronde van Vlaanderen, dit jaar is dat Liefde voor Muziek.”

Op verschillende posten zal met de cursisten rond muziek en liedjes gewerkt. “Zo zullen er kampvuurliedjes gezongen worden, dansen we op 't Smidje van Laïs, maken de cursisten kennis met de klassiekers van het Eurovisiesongfestival, en nog veel meer”, aldus D’hooge.h