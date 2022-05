Dag van de Biodiversiteit in het teken van 225 jaar Plantentuin Meise

Het hele weekend waren er tal van activiteiten in Plantentuin Meise zoals lezingen, voorstellingen, animatie voor kinderen én begeleide wandelingen. Zondagochtend verzamelde een groep vroege vogels om op insectensafari te gaan. Alles stond er dit weekend in het teken van biodiversiteit, zo ook de kraampjes waar je lekkers kon proeven, waaronder gin die gemaakt is van invasieve exoten ofwel onkruid. “Voor ons was 22 mei een symbolische datum, want we zijn exact 225 jaar oud. Dat wilden we extra in de verf zetten”, zegt Koen Es van Plantentuin Meise.