Dag van de Landbouw: op bezoek bij De Cort Distillery

Het is vandaag de Dag van de Landbouw. Tal van landbouw- en tuinbedrijven openen de deuren om geïnteresseerden inkijk te geven in de werking van een hedendaags bedrijf. Ook De Cort Distillery in Pepingen is vandaag een open huis. De hele dag zijn er rondleidingen en proeverijen. Zo ontdek je hoe lokale grondstoffen gedestilleerd worden tot gins, jenever, whisky en zelfs vodka.