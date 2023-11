Dag van de Ondernemer: Crowne Plaza Hotel Zaventem blaast 20 kaarsjes uit

Ook hotels zijn ondernemingen. Op de Dag van de Ondernemer plaatsen we dan ook graag Crowne Plaze Hotel op de grens van Zaventem met Diegem in de kijker. Het hotel vlakbij de luchthaven mocht gisteren twintig kaarsjes uitblazen.

Vijf jaar is de Frans-Libanese Najib Arayer de grote baas van Crowne Plaza in Zaventem. Hij beseft maar al te goed hoe uniek de ligging van zijn hotel is. “Dit is een heel interessante regio, ik merk hoe de Zaventemse gemeenschap aan het evolueren is. We liggen ook tussen de luchthaven en een grote bedrijvenzone. Voor ons als hotel is dat ideaal.”

Maar ook de gemeente Zaventem zelf beseft het belang van haar ligging en is blij met ondernemers. “Ze zijn super belangrijk voor Zaventem,” zegt schepen van Financiën Bart Dewandeleer. Crowne Plaza Hotel vindt hij ook een meerwaarde voor de lokale bevolking. “Heb je dat terras al gezien? Dit is één van de mooiste zonneterrassen in onze gemeente,” lacht Dewandeleer.