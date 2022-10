Dag van de Oude Geuze in Halle

In Halle konden bierliefhebbers afgelopen weekend genieten van de Dag van de Oude Geuze, een dag om die oude geuze en hun basis, lambiekbieren, in de kijker te zetten. Je kon er proeven van een groot assortiment.

Goedgevulde frigo’s aan het Streekproducten Centrum in Halle. Hier schenken ze het volledige assortiment van de nog resterende lambiekbrouwerijen en -stekerijen uit de regio, speciaal voor de Dag van de Oude Geuze. Zo wil vzw De Lambiekstoempers de bieren in de kijker zetten. “We mikken vooral op proeven en ontdekken”, zegt Johan Madalijns van de Lambiekstoempers. “Het is zo’n lekker product. Een machtig product dat van ons is, van onze streek. Wij schenken dan ook in heel kleine hoeveelheden, zodat de bezoekers toch wat meer kunnen op pad gaan om al dat lekkers te ontdekken.”

Tijdens de Dag van de Oude Geuze zijn wel altijd speciale zaken te ontdekken. Zo waren er dit jaar de exvlusieve krieken van Boon in samenwerking met de Deense vrienden van Mikkeller. Het evenement is het sluitstuk van de Maand van de Lambiek. Toerisme Vlaams-Brabant werkte daarvoor een programma uit met fiets- en wandelroutes langs brouwerijen, stekerijen en cafés. “De bieren staan terug op de kaart, want er is een periode geweest dat het moeilijker ging in de lambiekwereld. Dat de jeugd lambiek en geuze drinken doet enorm veel plezier. We hebben gewerkt om het prachtige product in de kijker te zetten”, aldus Madalijns.