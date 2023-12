Dag van de Vrijwilliger: "Zolang ik iets kan doen, leef ik"

Het is vandaag de Dag van de Vrijwilliger. Dan zetten verschillende gemeentebesturen hun vrijwilligers in de kijker. Ook in woonzorgcentrum Parkhof in Machelen kunnen ze rekenen op de dagelijkse steun van enkele vrijwilligers.

Michel Spreutels is 74 en al 12 jaar lang staat hij één keer per week achter de toog van de cafetaria van het woonzorgcentrum, maar hij is ook actief bij voetbalclub Diegem Sport en doet vervoer voor zorgbehoevende. "Dat zit een beetje in mijn genen, ik heb ook altijd in de chiro gezeten. De vriendschap die je ervoor terugkrijgt vind ik heel fijn," zegt hij.

Ook Bart Maschelein zet zich al zeven jaar vrijwillig in. Hij vervoert zieken en mindermobielen naar hun bestemming. "Je ziet dan hoe het leven soms kan lopen. Ik vind het momenteel interessanter om de mensen te kunnen helpen dan dat je zelf geholpen moet worden."

Voor de directie van Parkhof is het duidelijk: zonder de vrijwilligers zouden de bewoners niet dezelfde behandeling krijgen. "Ons personeel zorgt voor de basisdienstverlening, maar het zijn de vrijwilligers die de kers op de taart zijn. Zij slaan bijvoorbeeld links en rechts een babbeltje in de cafetaria. Dat maakt op het einde van de dag echt het verschil," zegt vrijwilligerscoördinator Karen Servarty.

Een volledig verslag zie je in ons nieuws.