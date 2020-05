Dalende trend in ziekenhuizen zet zich voort

De voorbije 24 uur mochten 116 COVD-19-patiënten in ons land de intensieve zorgen verlaten. Dat is een recordaantal. In totaal liggen er nu iets minder dan 2.700 besmette patiënten in de Belgische ziekenhuizen. Ook in het UZ Brussel en het AZ Jan Portaels in Vilvoorde zet de dalende trend zich voort.

In het UZ Brussel worden momenteel nog 61 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus. Begin deze maand waren er dat nog 85. In het Brusselse ziekenhuis liggen momenteel nog 14 patiënten op intensieve zorgen. Sinds eind vorige maand verblijft er ook geen enkele patiënt meer op de tijdelijk ingerichte midcare-afdeling. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde bedroeg het aantal patiënten begin deze maand 41, vandaag zijn er dat nog 25. Het AZ Sint-Maria geeft geen cijfers vrij over ziekenhuisopnames, het OLV in Asse neemt geen coronapatiënten op.

Het totaal aantal besmettingen volgens Sciensano in Halle-Vilvoorde bedraagt net geen 2.500. Ook het aantal nieuwe besmettingen vertoont een dalende trend, dat terwijl er meer getest wordt. De voorbije week werden ongeveer 200 nieuwe besmettingen vastgesteld in onze regio. Een maand geleden waren dat er nog meer dan 450 per week.