Dalle maakt 3 miljoen euro vrij voor regionale tv-zenders en lokale radio's

“Mensen hebben in deze coronacrisis meer dan ooit nood aan nieuws van dicht bij huis”, zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). “Het zijn ook de regionale tv-zenders en de lokale radio’s die het best geplaatst zijn om correcte informatie tot bij de lokale bevolking te krijgen.” Omdat die lokale radio’s en regionale tv-zenders door de coronacrisis hun reclame-inkomsten een forse duik zien nemen, keert de Vlaamse regering hen in totaal 3 miljoen euro noodsteun uit. Acht Vlaamse regionale televisiezenders krijgen elk 300.000 euro steun. De lokale en netwerkradio’s krijgen samen 170.000 euro.

