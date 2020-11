Er komt dan toch geen multiculturele feestzaal in Huizingen. Dat weet gemeenteraadslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) na een vraag aan het schepencollege. De ondernemer die daar deze zomer al een vergunningsvraag voor indiende, gaat niet in beroep tegen de negatieve reactie van het gemeentebestuur.

Deze zomer diende een ondernemer een vergunningsaanvraag in om recht tegenover het provinciaal domein een multiculturele feestzaal met een capaciteit van 300 gasten te bouwen. Na hevig buurtprotest, een petitie en 743 bezwaarschriften weigerde de gemeente om een omgevingsvergunning toe te kennen. De ondernemer kon tegen die beslissing in beroep gaan bij de provinciale deputatie. Dat beroep komt er echter niet, blijkt na een vraag van Slootmans aan het schepencollege. “De termijn van dertig dagen om beroep aan te tekenen is verstreken en er is geen bezwaar ingediend door de aanvrager,” aldus Slootmans.

Wat de eigenaar nu met zijn aangekochte grond zal doen, is niet duidelijk. “Er bestaat nog altijd de kans dat hij een nieuw aanvraagdossier indient, maar voorlopig wijst niks in die richting,” aldus Slootmans.