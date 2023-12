Dan toch hinderpremie voor ondernemers zone Nieuwbaan Ternat

Handelaars in Ternat krijgen dan toch een hinderpremie voor de overlast door de herinrichtingswerken aan de Sluisivijverstraat en de Nieuwbaan. Dat meldt Unizo. Door de werken is doorgaand verkeer met de wagen in de Nieuwbaan tot midden januari niet mogelijk. Een administratieve fout leidde eerst tot een weigering van de hinderpremie, maar nu is die fout rechtgezet.