Nieuwe wind bij hockeyclub Green Devils Ternat: “Hockey in de Rand naar nog hoger niveau tillen”

België is met 55.000 actieve spelers en het palmares van de nationale ploegen de voorbije jaren een toonaangevend hockeyland geworden.

“Op die golven willen we onze club in de regio uitbouwen tot een regionaal hockeycentrum rond de fijne basiswaarden die de club altijd heeft gehad: family, fairplay en fun. We mikken op jongeren en volwassenen uit Ternat, Asse, Roosdaal, Liedekerke, Affligem en zelfs Pajottegem”, aldus bestuurslid Wolf Florizoone.

“Ze focussen hier erg op het familiale. In elke ploeg zie ik één grote vriendengroep en geen kliekjes. De jeugdopleiding is hier ook zeer goed”, zegt Matisse die bij de U19 speelt.

"Een club voor elk niveau"

Momenteel telt de club meer dan 300 leden, maar ze willen hier groeien. “Ideaal zou zijn dat we in elke leeftijdscategorie twee ploegen hebben. Eén competitief team en één recreatieve ploeg, zodanig dat iedereen aan bod komt en iedereen zich kan ontplooien binnen de club”, legt Rieke Wolles van de sportieve cel uit.

Internationale coaches

Op competitief vlak hebben de verschillende jeugdploegen van de Green Devils al heel wat progressie gemaakt. Dat komt doordat ze hier kunnen rekenen op heel wat internationale coaches die in ons land spelen.

“Wij onderhouden goeie contacten met grotere clubs die internationale spelers aantrekken die bij hen komen spelen op nationaal niveau. We krijgen dan de kans van de grotere clubs om die spelers in te huren om training te geven. Dat is een grote meerwaarde” zegt Wolles nog.