Ternat schrapt maandelijkse premie voor mantelzorgers: “We verdienen meer respect”

Mantelzorgers in Ternat kunnen vanaf volgend jaar niet meer rekenen op de vaste zorgpremie van vijftig euro per maand, en nieuwe kandidaten komen al helemaal niet meer in aanmerking. Dat is gisteren goedgekeurd tijdens de gemeenteraad. Het bestuur spiegelt zich aan omliggende gemeenten, waar de premie een stuk lager is of gewoonweg niet bestaat en gaat op zoek naar alternatieven, zoals een vrijwilligerswerking. Een beslissing die in het verkeerde keelgat schiet van de oppositie.