Dankzij 'Helm op, fluo top' veiliger naar school

De actie loopt in meer dan 1400 scholen en startte vandaag in basischool 't Groentje in Vilvoorde. “Met deze actie willen we bereiken dat kinderen uit de lagere school en de kleuterschool massaal fluohesjes en een fietshelm dragen wanneer ze te voet of met de fiets naar school komen, zeker in de donkere dagen van het jaar, tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie”, zegt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het effect van zo'n sensibilisering is tijdens de actie zelf, maar ook nadien niet te onderschatten. “We zien dat in de actieperiode dat het aantal fluohesjesdragers in de scholen verdubbelt en dat het aantal dragers van een fietshelm met een derde toeneemt”, legt De Dobbeleer uit. “Na de actie zien we dat er toch nog altijd meer leerlingen in de scholen een fluohesje en een fietshelm blijven dragen.” Ook al is de fietshelm nog niet verplicht, toch kan het dragen ervan heel wat leed voorkomen. Een helm vermindert het risico op ernstige letsels met 60 procent en op dodelijke letsels met 70 procent.

