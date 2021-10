DARK-actie politiezone Kastze opnieuw van start gegaan

In Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst is de DARK-actie van de politiezone Kastze opnieuw van van start gegaan. DARK wil tijdens de komende wintermaanden het aantal woninginbraken terugdringen. Zo zal de politie regelmatig controles uitvoeren op verdachte voertuigen. De actie, die voor de negende keer doorgaat, wil inwoners ook zo veel mogelijk sensibiliseren. Dat gebeurde gisteren al aan het treinstation in Weerde.

Sinds 2013 focust de politiezone Kastze zich tijdens de wintermaanden op minder woninginbraken. Het doet dat via de DARK-actie. De actie werd gisteren op gang getrapt met een babbelbus aan het treinstation van Weerde. “DARK staat voor het verhogen van heterdaadkracht. Hiermee spelen we in op de overtuiging dat de pakkans van daders het grootst is als ze op heterdaad betrapt worden”, zegt waarnemend korpschef Filip Van Steenbergen. “Daarvoor hebben we nood aan een snelle melding van een getuige in combinatie met een attente politie.”

De campagne levert z’n vruchten af, want de meldingsgraad in de politiezone is de laatste jaren verdrievoudigd. “Tegelijkertijd zien we een opmerkelijke daling van het aantal inbraken en een status quo van het aantal arrestaties”, aldus Van Steenbergen. Volgens de korpschef is ook het daderprofiel veranderd de voorbije jaren. “Het tijdperk van de Oost-Europese bendes die rondtrekken lijkt voorbij. Vandaag de dag zien we vooral veelplegers uit de grootsteden. Zij gaan anders te werk en zijn iets makkelijker te vatten.”