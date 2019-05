Uittredend minister van Volksgezondheid Maggie De Block van Open VLD is één van de verliezers van deze verkiezingen. In onze kieskring verliest ze maar liefst 90.000 voorkeurstemmen. “Er is veel onvrede in dit land. We moeten luisteren hoe dat komt,” zegt De Block.

De Block (Open VLD): “Er is veel onvrede in dit land”

De Open VLD was bijzonder karig met commentaar na het partijbureau. Begrijpelijk, want in onze kieskring is Open Vld – met Maggie De Block en Gwendolyn Rutten als speerpunten - zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement dé grote verliezer.

“Het is een duidelijk signaal dat de mensen ontevreden zijn over hoe ons land en ons systeem functioneert. Er is onvrede over justitie, de pensioenen, noem maar op. Iedereen zegt dat België, en zeker Vlaanderen, zeer welvarend is, maar de burger ervaart dat niet zo. We moeten luisteren naar de mensen waarom ze dat zeggen,” zegt Maggie De Block.

Over haar slechte persoonlijke score wou Maggie De Block niet veel kwijt. “Ik ben niet de grootste analist en ik zal dat ook nooit worden dus ik zal u dat besparen. Maar het is een duidelijk signaal,” aldus De Block. “We gaan niet zomaar over tot de orde van de dag. Deze uitslag zet ons met beide voeten op de grond. We moetens ons afvragen hoe het beter kan,” besluit Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open VLD.