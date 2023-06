De Doening in Vilvoorde toont hart voor cultuur

Stedelijke basisschool De Doening, één van de tien basisscholen met een hart voor cultuur in Vilvoorde, heeft een kleurrijke dag achter de rug. Graffitikunstenaar Nihan Yilmaz heeft er een muurschildering tot leven gebracht, ontworpen door een van de leerlingen. Het kunstwerk maakt deel uit van het project 'cultuur voor iedereen', waarmee de stad Vilvoorde en CC Het Bolwerk jongeren via de scholen cultuur willen bijbrengen.

Het kunstwerk maakt deel uit van het project ‘cultuur voor iedereen’, waarmee de stad de participatie via de scholen wil stimuleren en is een samenwerking met Trill vzw. Zij deden de voorbije weken een oproep naar de leerlingen om een ontwerp te maken. Elke school was vrij om te bepalen hoe het winnende ontwerp gekozen werd.

“Men kan moeilijk onderschatten hoe belangrijk het is dat alle kinderen met cultuur in contact komen via de scholen. Het feit dat tien scholen over de netten heen hieraan meewerken is dan ook toe te juichen. Als schepen van onderwijs ben ik heel fier op het afgelegde parcours”, zegt schepen van Onderwijs Jo De Ro.