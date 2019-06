De kannibaal uit Schepdaal wint voor zijn ploeg

Wielrenner Remco Evenepoel, “de kannibaal uit Schepdaal”, deed zijn bijnaam vandaag alle eer aan. Voor het eerst in zijn prille carrière als profrenner kwam hij als eerste over de meet. Evenepoel reed in de Hammer Climb Race in Limburg in Nederland van bij de start weg van het peloton en hield dat de hele rit vol. Hij reed solo als eerste over de eindstreep.