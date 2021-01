De Klimop in Schepdaal sluit deuren na nieuwe besmettingen

De gemeentelijke basisschool De Klimop in Schepdaal sluit de deuren. Alle leerlingen en personeelsleden moeten tot en met 31 januari in quarantaine blijven. De voorbije dagen testten zes van de 275 leerlingen positief op het coronavirus. Ook de buitenschoolse activiteiten worden tijdelijk stopgezet.

Na de positieve besmettingen werden de leerlingen van het vierde en het zesde leerjaar al in quarantaine geplaatst en ondergingen ze net als de leerkrachten een coronatest. "Uit de resultaten blijkt dat er nog besmettingen zijn binnen de betrokken leerjaren", zegt de gemeente Dilbeek. "Uit veiligheidsoverwegingen en na overleg met het CLB, medische experten en de gemeentelijke crisiscel, heeft het schoolbestuur zondagavond beslist om de volledige school preventief te sluiten." Het is niet duidelijk of de leerlingen besmet zijn met de Britse variant van het coronavirus.

Tot en met 31 januari blijft de school al zeker dicht. Leerlingen en personeelsleden blijven tot dan zeker in quarantaine. "Iedereen zal in de komende week worden getest. Gezinsleden worden niet verplicht tot quarantaine, maar er is wel is een verhoogde waakzaamheid aangeraden. Op welke manier de schoolwerking deze week gaat verlopen, is op dit moment nog niet duidelijk", besluit de gemeente Dilbeek.

De gemeente heeft ook beslist om de buitenschoolse activiteiten tijdelijk stop te zetten. "Kinderen die in quarantaine zitten, maar dan wel mogen samenkomen in de jeugdbeweging of voetbalclub, dat kan niet de bedoeling zijn. Alle betrokken verenigingen worden vandaag nog op de hoogte gebracht", zegt burgemeester Willy Segers.