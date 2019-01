De kracht van zen-vol sporten

Sporten is zinvol, maar zou ook zen-vol moeten zijn. Dat vinden alvast Phong Huynh en Luan Doan, twee neven met Vietnamese roots die in ons land opgroeiden. Luan woont in Gooik en samen met Phong wil hij zoveel mogelijk mensen motiveren om durven zichzelf te zijn. Dat klinkt vaag en idealistisch, maar is het allerminst.

Zo’n 15-tal sporters voeren nauwgezet de oefeningen uit die Luan en Phong hen uitleggen in de sportzaal van Odisee in Dilbeek. De twee neven begeleiden een sessie ZEN-vol sporten. Uitgangspunt daarbij: sport is geen competitie. “We moeten altijd maar meer kunnen lopen, meer stappen zetten, meer kunnen heffen in de fitness. We moeten kunnen wat andere kunnen, anders horen we er niet bij. Wij willen de tegenovergestelde boodschap geven. Kwaliteit gaat voor ons boven kwantiteit,” zegt Luan.

Dat dat een verschil maakt, beamen de cursisten. “Ik heb al een paar keer in het verleden de ligamenten in mijn voeten zwaar verrekt. Als ik 's morgens opsta kraken mijn voeten. Sinds ik dit hier doe is dat voorbij,” zegt Jan. "De magie van Luan en Phong? Hun eeuwige glimlach," vertelt Silke.

Luan en Phong richten hun bedrijf Fundamental pas in de zomer van vorig jaar op. De durfcoaches halen hun inspiratie bij hun ouders. “Zij zijn naar België gekomen als bootvluchtelingen. Ze hebben alles in Vietnam achtergelaten en resoluut voor zichzelf gekozen. Die helse tocht is meteen ook onze boodschap. Durf voor jezelf te kiezen en durf vooral jezelf zijn, want eigenlijk heb je niets of niemand anders,” besluit Phong.