De Krop nieuwe culturele hart van Kampenhout

In Kampenhout zijn de deuren van het cultuur- en beleefcentrum De Krop officieel geopend. De Krop wordt het culturele hart van de witloofgemeente. Het gemeentebestuur investeerde maar liefst 2,7 miljoen euro in de verbouwing van een oude boerderij.

De Krop verwijst naar een 'krop' witloof. Het witte goud heeft de gemeente namelijk decennialang werkgelegenheid en welvaart opgeleverd. De Krop moet een plaats waar cultuur, muziek en de geschiedenis van Kampenhout een prominente plaats krijgen. “We hadden in Kampenhout nog geen cultuurzaal buiten enkele lokale zalen”, zegt een trotse burgemeester Kris Leaerts. “Ook het witloofmuseum krijgt hier een plek, net als de werken van Hubert Boone. De ereburger van onze gemeente is over heel de wereld bekend voor zijn partituren en muziekinstrumenten.”

Boone liet in 2010 weten zijn levenswerk te schenken aan de gemeente Kampenhout. Zijn collectie is de basis van het Brabants Centrum voor Muziektradities, dat dus ook onderdak vindt in De Krop. Verder is er ook een theaterzaal en vergaderruimte. "We hebben heel wat plannen hier. De Week van de Smaak voor Kampenhoutse kinderen kan hier doorgaan, maar ook tijdelijke tentoonstellingen, de ontvangst van nieuwe inwoners en de vieringen van jubilarissen. We zijn heel fier om dit hier te kunnen realiseren", aldus Learts.

De Krop maakt deel uit van een groter plan om verschillende gebouwen in het centrum een nieuwe toekomst te geven. Dit jaar nog wordt gestart met de binneninrichting van de grote pastorie en de werken aan het Godshuis. Daarnaast zijn er ook nog plannen met Villa Lucie en het Kasteel van Bellinghen.