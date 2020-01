De Lambiek gooit het over andere boeg

Het Bezoekerscentrum De Lambiek in Alsemberg opende in 2011 de deuren. Sindsdien was het centrum permanent open. Daar komt nu verandering in. . “Sinds de opening is er op het vlak van biertoerisme veel gewijzigd”, merkt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) op. “Meerdere Lambiekbrouwerijen hebben sinds 2011 eigen bezoekersruimtes ingericht en hebben met succes op eigen kracht initiatieven in het kader van biertoerisme uitgebouwd. Dat was de aanleiding om het in De Lambiek over een andere boeg te gooien.” De Lambiek is niet langer een permanent bezoekerscentrum. “Het Biercentrum De lambiek zal nog vrij kunnen bezocht worden op vooraf bepaalde data en tijdens georganiseerde biertours en bierevents. Ook bezoeken op reservatie blijven mogelijk”, legt burgemeester Vandaele uit. Het toerismekantoor dat in De Lambiek is gevestigd blijft wel open van dinsdag tot vrijdag.