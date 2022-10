De Langste Tafel brengt Zemstenaren bij elkaar

De opzet van de Langste Tafel is eenvoudig: Hoe meer volk erbij komt, hoe langer de tafel wordt. De deelgemeente met de meeste deelnemers aan het einde van de dag, wint een prijs. Maar vooral het sociale aspect is belangrijk. “Er is een beetje een gebrek aan communicatie, ook in je eigen straat”, zegt buurtbewoner Lut De Saeger. “Op deze manier leg je contacten, er worden afspraken gemaakt en je ontdekt kwaliteiten in de mensen.”

In buurgemeente Elewijt zorgden twee lokale artiesten ook voor een streepje muziek. Zemst-Laar was de uiteindelijke winnaar. 121 mensen zaten aan hun langste tafel.