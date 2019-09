De Lijn mag stelplaats Asse niet vernieuwen en uitbreiden

De Lijn mag van de gemeente Asse de huidige stelplaats aan het station niet vernieuwen en uitbreiden. De vervoersmaatschappij gaat in beroep tegen die beslissing, maar zoekt ook naar alternatieven. "We willen op de plek vooral aan wooninbreiding doen", zegt burgemeester van Asse Koen Van Elsen.

Volgens Asse zijn de plannen in strijd met de toekomst die de gemeente heeft uitgestippeld voor de stationsbuurt. “We willen op de plek vooral woningen bouwen en diensten onderbrengen. Een uitbreiding van de stelplaats met een aparte garage en tankstation behoort dan ook niet tot de plannen”, zegt burgemeester Koen Van Elsen.

De Lijn gaat in beroep tegen de beslissing van de gemeente Asse, maar zoekt tegelijkertijd ook naar alternatieven. "Dat stelt ons in staat om in alle rust onze verschillende mogelijkheden te onderzoeken", aldus De Lijn. Asse stelde enkele jaren geleden al voor om te verhuizen naar de industriezone in Mollem of de Asphaltco-site. “Maar het is uiteindelijk de De Lijn die de beslissing zal moeten nemen”, besluit Van Elsen.