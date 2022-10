De lucht klaart op boven Brussels Airlines

“Brussels Airlines sluit het derde kwartaal van 2022 af met 51 miljoen euro, het hoogste kwartaalresultaat in z’n 20-jarige geschiedenis”, laat Nina Oewerdieck, Chief Financial Officer weten. “Tijdens het voorbije kwartaal verwelkomde Brussels Airlines 2,28 miljoen passagiers aan boord van haar vluchten. Dit is een stijging van bijna 50% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.” Die goede resultaten maken het voor moedergroep Lufthansa mogelijk om de 290 miljoen euro die Brussels Airlines van de Belgische staat kreeg, al eind dit jaar terug te betalen. Dat moest in principe pas tegen 2026. Volgend jaar hoopt Brussels Airlines winst te maken. In 2023 worden er ook vier vliegtuigen aan de vloot toegevoegd.