De mening van de lijsttrekkers: ROOSDAAL

Dirk Evenepoel - ROOSDAAL-ANDERS

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het heraanleggen van een paar straten en de aanleg van een kunstgrasveld werd volgens ons als redelijk positief ervaren. Er werden een aantal initiatieven in de steigers gezet waar al lang vraag naar was (o.a. de begroetingsruimte aan het kerkhof, de zaal in O.L.V. Lombeek). Op cultureel vlak doet Roosdaal het de afgelopen jaren heel behoorlijk: de vele voorstellingen in GC Het Koetshuis lokken veel publiek en de culturele verenigingen krijgen de logistieke steun die ze vragen.

Wat zijn de minputen van het huidige beleid?

Op het vlak van urbanisatie zouden wij het heel anders aanpakken. Bouwpromotoren krijgen te vaak vrijgeleide verkavelingen te realiseren die moeilijk te verzoenen zijn met het landelijke karakter van onze gemeente. Naar opdrachten en functies toe wordt er niet altijd een correcte en eerlijke procedure gevolgd. Er is geen informatiebeleid, geen transparantie in de beslissingen en slechts een beperkte mogelijkheid tot inspraak. Op sportief vlak is er nagenoeg geen enkele sportaccommodatie.

Welke acties/plannen staan op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

Inspraak staat met stip op nummer één. De stem van elke inwoner moet gehoord worden. We breken een lans voor een warme gemeente door een sociaal huis op te richten. We leggen de klemtoon op een leefbare gemeente, met behoud van het landelijke karakter, met zorg voor openbare plaatsen (voetwegen, kerkhoven ,…), met meer en betere voet- en fietspaden. We deinzen er niet voor terug om voorstellen uit te werken inzake duurzame energieopwekking. En we willen voldoende accommodatie voor zowel in- als outdoor sporten.

Wim Goossens – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er zijn zeer mooie wegenisprojecten gerealiseerd met aandacht voor voet en fietspaden. We hebben een levendig, bruisend Koetshuis waar tal van activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. De huisvuilbelasting werd afgeschaft. De gemeente heeft een vernieuwde website en e-loket. De scholen kregen een uitbreiding van hun infrastuctuur. Er werd efficiënt omgesprongen met gemeentebelastingen. De schoolomgevingen zijn veel veiliger gemaakt. Het verenigingsleven kreeg ondersteuning. Er was een eerste realisatie van outdoorsportinfrastructuur met de start van de bouw van een kantine.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De geluidsoverlast bij buitenactiviteiten is te hoog. De kmo-zone is ondanks veel inspanningen niet gerealiseerd. Er was te weinig budget voor voet- en fietspaden. Er zijn niet genoeg sociale woningen gekomen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We zetten ons achter de bouw van de gemeentelijke feestzaal in O.L.V.-Lombeek. De lopende projecten willen we afwerken van lopende projecten: wegenis en fietspaden voor de Koning Albertstraat, de Ijzerenkruisstraat, de Populierenstraat, de Stampmolenstraat, de Ramerstraat en de Derrevoortstraat. Ook de bouw van het nieuwe kleuterblok in De Triangel in Pamel is belangrijk. De begroetingsruimte aan het kerkhof in de Lostraat moet worden afgewerkt. De ecologische voetafdruk moet omlaag, de kmo-zone aan de N8 moet worden afgewerkt. Samen met Providentia willen we gaan voor extra sociale woningen.

Linda Vanden Eede – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er zijn geen initiatieven die indruk hebben gemaakt om hier een gefundeerd antwoord op te geven. Voorstellen die door de oppositie op de agenda worden geplaatst worden eerst weggestemd. Verschijnen nadien als eigen agendapunten en worden dan toch nog goedgekeurd. De belastingen werden niet verhoogd maar de dienstverlening verantwoordde dat ook niet.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er was geen beleidsvisie waardoor er niet planmatig en efficiënt werd gewerkt. Er was geen samenwerking met de oppositie rond belangrijke thema's. We bespeurden weinig dossierkennis door enkele leden van het college, wel een ons-kent-ons-mentaliteit. Er was te weinig beleidsinformatie naar de bevolking en te weinig inspraak bij grote ingrijpende (wegen)werken en verkavelingsprojecten. Het onderhoud van wegen en openbaar domein schoot tekort. Er werd geen kerkenbeleidsplan opgesteld.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We gaan voor meer en beter onderhouden voet- en fietspaden. De oprichting van BIN’s willen we aanmoedigen.Nette straten, pleinen, voetwegen en begraafplaatsen zijn belangrijk. We willen meer betrokkenheid en inspraak van alle lagen van de bevolking en alle bewoners op gelijke voet behandelen. We pleiten voor een open beleid. Kinderarmoede, vereenzaming, energie-armoede, willen we detecteren en terugdringen.

Marc Devits – Groen

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De aanwerving van een mobiliteitsambtenaar is een goede zaak. Deze persoon moet echter wel voldoende ruimte krijgen om een nieuw beleidsplan uit te werken met aandacht voor het STOP-principe. Dat moet de start zijn om op korte termijn een netwerk aan fiets- en voetpaden te realiseren. De gemeente is gestart met het vervangen van gewone straatverlichting naar LED-lampen. Er is goede dienstverlening in het gemeentehuis, vlotte service en behulpzaam, ondanks de beperkte openingsuren.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Geen transparant beleid en geen burgerparticipatie, ook niet bij belangrijke dossiers over woonprojecten en grote wegenwerken. De mobiliteit staat niet in functie van de zwakke weggebruiker. Te weinig en slecht onderhouden fiets- en voetpaden. Deze infrastructuur is niet aaneengesloten en ondermaats. Het ontbreekt de gemeente aan een dynamische op verandering gerichte lange termijn visie voor de gemeente. Het bestuur is te veel gestuurd door economische en financiële belangen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Prioritair willen we werk maken van een aaneengesloten netwerk van veilige fiets- en voetpaden, te beginnen met de toegangswegen naar alle scholen. Burgers willen we beter informeren en inspraak geven in lopende en op til zijnde dossiers. In elke deelgemeente gaan we voor meer ruimte voor natuur en bos. We ijveren voor duurzame energie-projecten, inwoners betrekken en laten delen in de winsten. Bij de inplanting van kwalitatieve sociale woongelegenheden willen we deze versterken door een groene woonomgeving. En we gaan voor een positieve samenwerking over de partijgrenzen heen, in het belang van de burger.

Van Vlaams Belang ontvingen we geen antwoorden.