De Pijl is na acht jaar terug van weggeweest met grote modelspoorexpo

Liefhebbers van modeltreinen haalden afgelopen weekend hun hart op in de 37ste modelspoorexpo van De Pijl. Na 8 jaar afwezigheid organiseerde de club opnieuw een opendeurdag en dit keer op hun nieuwe locatie in het Tuchthuis in Vilvoorde.

Meten is weten, ook bij modelbouwen. Leden van MSC De Pijl bouwen niet zomaar treinen en stationsgebouwen na. “We gaan die gebouwen opmeten door plannen op te vragen bij NMBS en indien die niet meer beschikbaar zijn, gaan we zelf bakstenen, vloeren en voegen meten. We tellen zelfs de dakpannen,” zegt voorzitter Rudy Van Doren.

Dat de leden van De Pijl gepassioneerd zijn, is duidelijk. “Als we met de club bijeenkomen, loopt een avond al eens uit tot 1 of 2 uur ’s nachts,” lacht Van Doren. “Maar dan vergeet je tenminste de realiteit en denk je niet aan je werk of je problemen, we creëren zo onze eigen fantasiewereld.”

Een verslag van de 37ste modelspoorexpo zie je vanavond in ons nieuws.