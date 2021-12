De Roets belicht verleden van Vlaanderen en Nederland

Was Albrecht Rodenbach een brouwer? Jan Breydel een voetballer en Ann Christy een turnster? Allemaal fout natuurlijk, de juiste antwoorden vind je in De Roets. Dat is een historische kalender boordevol informatie over markante figuren, plekken en gebeurtenissen uit het verleden van de Lage Landen.

De Roetskalender verschijnt al sinds 2005 en is een bedenksel van Herman Brijsinck uit Dilbeek. Herman is gebeten door de geschiedenis van de Lage Landen. Maar tot zijn ontsteltenis moest hij jaren geleden ontdekken dat vele andere mensen dat absoluut niet zijn. “Dan zijn we met een paar mensen gaan samenzitten en leek een kalender ons misschien een idee. Zo werd De Roets geboren”, aldus Brijsinck.

De kalender richt wekelijks de schijnwerper op een interessante figuur uit het verre of minder verre verleden van Vlaanderen en Nederland, een historische plek of gebeurtenis. De Roets is een uitgave van Davidsfonds- en Standaard Uitgeverij en is verkrijgbaar in de boekhandel.