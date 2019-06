De Smaakhoeve strijkt neer bij Prins Heerlijk

Dit weekend vindt in Kapelle-op-den-Bos een nieuwe editie van De Smaakhoeve plaats. Drie dagen lang kunnen liefhebbers van streekproducten een driegangenmenu eten bij Prins Heerlijk, een bedrijf met dagverse aardbeien.

Het is chef Sam Verstuyf die bij Prins Heerlijk in de potten roert dit weekend. De jonge twintiger kiest voor eerlijke gerechten zonder eindeloze garnituren, waarbij het product in de belangstelling staat. De ingrediënten die hij gebruikt, zijn steevast afkomstig van leveranciers uit de streek. Aardbeien zullen daarbij niet ontbreken.

Vorig jaar werd Verstuyf genomineerd als nieuwe jonge tochef 2018. Hij behaalde ook een 13 op 20 in de Gault&Millau gids.

Een verslag van De Smaakhoeve in Kapelle-op-den-Bos zie je deze week in Cocktail, na het nieuws.