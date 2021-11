De start van een nieuw hoofdstuk voor het Beerselse huis van Herman Teirlinck

De Vlaamse N-VA-ministers Ben Weyts, Jan Jambon en Matthias Diependaele mochten gisterochtend samen met gedeputeerde voor Vlaams-Brabant Tom Dehaene (CD&V) de poorten van het gerestaureerde huis op de Uwenberg als eerste openen. Zij zorgden elk vanuit hun bevoegdheid voor financiële steun bij de bouw van de nieuwe polyvalente ruimte en de restauratie van de woning van de bekende schrijver Herman Teirlinck, die er woonde van 1936 tot aan zijn dood in 1967. “De rest van de centen vonden we bij bedrijven en mensen die ons en Herman Teirlinck een warm hart toedragen”, vertellen Hugo De Greef en Sigrid Bousset van de vzw Het huis van Herman Teirlinck. “Het is mooi om te zien hoe zowel de politiek als privémensen mee hun schouders hebben gezet onder dit project.”

Het bekende huis van Herman Teirlinck op de Uwenberg in Beersel is helemaal opgeknapt. “De volledige binnen- en buitenkant zijn gerestaureerd aan de hand van de originele plannen”, zegt Hugo De Greef. “De gevel is ook opnieuw wit, in plaats van het babyroze waar hij de laatste jaren in was gehuld. Nu rest ons nog alleen de tuin verder aan te leggen met de hulp van Natuurpunt.” Het huis moet een nieuw cultureel ijkpunt worden in de regio. “We gaan werken rond drie pijlers”, legt Sigrid Bousset uit. “Het huis zal een museum zijn rond het leven en werk van Teirlinck dat meer dan 50 dagen per jaar open is voor het publiek. Op de eerste verdieping is er ook een residentie voor schrijvers, die hier op deze prachtige plek inspiratie kunnen opdoen. En er zullen ook regelmatig culturele activiteiten georganiseerd worden.” Dat gebeurde al meteen gisteravond tijdens de opening voor het publiek. Onder meer Jan Decleir, Josse De Pauw en Jeroen Olyslaeghers brachten teksten van en over Herman Teirlinck.

Foto’s: Assia Bert