Vanaf morgen vrijdag, 7 september, tot 4 november kan je een overzicht van Wrights recente oeuvre ontdekken in het Kasteel van Gaasbeek in Lennik. Een belevenis die meerdere zintuigen tegelijk streelt, want de schilderijen worden gecombineerd met een nieuwe soundscape van de Nederlandse componist en luitspeler Jozef van Wissem. RINGtv trakteert de cultuurliefhebber in u vanavond al op een voorsmaakje in ons nieuws…