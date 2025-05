Babytheek & RecyKleer Lennik vieren vijfde verjaardag: "Een succesverhaal"

RecyKleer en Babytheek toostten gisteren op hun vijfjarig bestaan. Burgemeester Irina De Knop gaf als bevoegd schepen een stand van zaken van beide projecten en een blik op de toekomst mee: “Na een moeilijke coronastart vijf jaar geleden kunnen we beide initiatieven intussen een succesverhaal noemen. Elk jaar wordt er meer gebruik gemaakt van het aanbod waardoor ook de omzet jaar na jaar blijft stijgen.”

Het succes van de winkels is voor een belangrijk deel te danken aan het team van vrijwilligers. “We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk hun inzet in deze initiatieven is. Bedankt! Zonder vrijwilligers geen RecyKleer of Babytheek.”, zei de burgemeester.

Er werd van de verjaardag ook gebruikt gemaakt om extra inspanningen rond school- en sportmateriaal te lanceren. Sinds gisteren kunnen scholen en sportclubs die dat willen spullen inzamelen en naar RecyKleer brengen. Ook in de sporthal staat een inzamelbox voor tweedehands sportmateriaal. “Vanaf midden augustus wordt er in de winkel een aparte afdeling voorzien voor sport- en schoolmaterialen. Afhankelijk van de materialen die ons worden aangeboden, zal je er onder andere boekentassen, sportschoenen, pennenzakken, sportkledij, sportmateriaal, fluohesjes en allerhande schoolspullen kunnen aankopen”, vertelde De Knop.