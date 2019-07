Deel Basiliekstraat wordt fietsstraat

De Basiliekstraat in Halle wordt tussen de Bospoortbrug en het kruispunt met de Arkenvest en de Parklaan omgevormd tot een fietsstraat. Op die manier krijgt de huidige fietsstraat in de Parklaan een verlengstuk. De fietsstraat moet de school- en winkelomgeving veiliger maken.

In een fietsstraat mogen nog altijd wagens door de straat rijden, maar die moeten altijd voorrang verlenen aan de fietsers. "Momenteel moeten fietsers hun plaats opeisen tussen het drukke autoverkeer. Zeker ter hoogte van de verbreding van het voetpad komen fietsers dicht in de buurt van het autoverkeer. Doordat de inspringing van de fietsstrook niet voldoende afgescheiden is rijden auto's over de fietssuggestiestrook", zegt de stad Halle.

Een rode ondergrond moet duidelijk maken aan de auto's dat ze voorrang moeten verlenen aan de fietsers. "Tegelijkertijd werken we de overgang naar de Parklaan weg. Veel fietsers sorteren voor via het brede voetpad, maar de stoeprand leidt tot gevaarlijke situaties. De Basiliekstraat en Parklaan versmelten tot één lange fietsstraat zonder hindernissen", aldus de stad Halle.

Tot slot wordt er ook een nieuw fietspad aangelegd langs de bibliotheek en het Elisabethpark. De werken starten op 6 augustus en zullen tot en met 31 augustus duren. Tijdens de werken zal het verkeer via de Suikerkaai moeten rijden, dat tijdelijk tweerichtingsverkeer wordt. Aan de werfzone zelf zullen verkeerslichten het verkeer tijdelijk regelen.