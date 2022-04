Defensie en VDAB slaan handen in elkaar

In het Belgisch militair kwartier in Peutie is vandaag een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend tussen Defensie en VDAB. Het is het doel om dit jaar nog 2.500 mensen aan te werven. Aan een eerder akkoord worden nu nieuwe acties toegevoegd en de samenwerking na de coronacrisis terug op kruissnelheid gebracht.

Het samenwerkingsakkoord tussen Defensie en VDAB omvat verschillende aspecten. Zo zullen er samen infosessies, jobdagen en evenementen georganiseerd worden, wordt de visibiliteit van Defensie-vacatures op de website van VDAB verhoogd en worden infrastructuur, materiaal en instructeurs vlotter uitgewisseld. Zo komen er meer rijopleidingen voor zwaar vervoer en bus. VDAB voorziet ook extra begeleiding voor militairen die het leger willen verlaten en willen terugkeren naar de arbeidsmarkt. In een pilootproject zullen Defensie en VDAB samen technische medewerkers opleiden.

Vooral jonge werkkrachten worden gezocht, want voor heel wat functies is er bij Defensie een leeftijdsgrens tussen 25 en 33, afhankelijk van de functie. “De actualiteit toont ons meer dan ooit het belang van een sterke Defensie. Een nieuwe instroom van werkkrachten is nodig”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. “Ik ben heel blij dat de focus daarbij vooral op jongeren komt te liggen. Zij hebben kansen nodig om zich op een werkvloer te ontplooien en Defensie kan voor hen zeker de goede plaats zijn daarvoor.”



Tegen eind dit jaar worden 2.500 mensen gezocht, de komende jaren moeten er daar nog duizenden bijkomen. “Daarom is het belangrijk om samenwerkingen te ontwikkelen. Deze samenwerking biedt voordelen voor de werkzoekenden, voor Defensie, én voor VDAB. De samenwerking versterkt ook de sociale rol van Defensie: in ruil voor je dienst aan de natie, krijg je opleiding en carrièreperspectieven. Ik vind dat heel positief”, besluit minister van Defensie Ludivine Dedonder.