Definitief kruis over Uplace: "Broeklin moet nieuwe stadswijk worden"

Een kleine twee jaar geleden vroeg de gemeente Machelen aan Alexander D’Hooghe om het Uplace-project uit het slop te trekken. De bouw van het belevingscomplex was onmogelijk geworden door een jarenlange juridische strijd. D’Hooghe tekende het Broeksite-project uit. Begin dit jaar kreeg de Grimbergse toparchitect van Uplace het vertrouwen om de herontwikkeling van de Vlaamse Kanaalzone verder uit te tekenen.

“We moeten eerlijk durven toegeven dat we het niet gehaald hebben. In alle nederingheid slaan we de bladzijde om. Na 15 jaar maken we een definitief kruis over Uplace", zegt CEO van Uplace Jan Van Lancker. Na anderhalf jaar overleg met alle stakeholders blijkt het project dat Alexander D’Hooghe uittekende financieel haalbaar is voor Uplace. We gaan voluit voor de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk: Broeklin."

De eerste plannen daarvan zijn vandaag voorgesteld. Die borduren voort op het Broeksite-project van D’Hooghe. Er komen verschillende grote hallen voor uiteenlopende activiteiten. In één daarvan ligt de nadruk op circulaire economie. Een plek dus waar zowel producten ontworpen, geproduceerd en verkocht zullen worden. Een andere hal wordt dan één voor stadslandbouw.

Cultuurtempel en veel groen

Verder is er ook plek voor onder meer horeca en opleidingscentra. Een derde grote hal wordt Het Huis van de Kunsten gedoopt. Dat wordt een gloednieuwe cultuurtempel die zal ruimte bieden voor opnamemogelijkheden, repetities, producties, experimenten, workshops en kunstateliers. In de plannen is er ook veel aandacht voor natuur. De gebouwen zullen in een park van ruim 2,5 hectare groot liggen dat ruim 2.300 bomen zal. Het is landschapsarchitect Bas Smets die het parkt uittekent.

Op het vlak van mobiliteit wil Uplace de site helemaal te ontsluiten door het openbaar vervoer, onder meer door de Ringtrambus die langsheen de site zal rijden. Ook komt er een ondergrondse parking te bouwen voor 4.000 wagens en een parkinggebouw voor 1.000 wagens.

Definitieve doorbraak?

Uplace heeft de voorbije maanden intensief overleg gepleegd. Heel wat tegenstanders van de eerdere plannen, waaronder Unizo en de stad Vilvoorde, zouden volgens de projectontwikkelaar achter het nieuwe project staan. Tegen de zomer wil projectontwikkelaar Uplace de nodige vergunningsaanvragen indienen. Als er nadien geen juridische procedures meer volgen, wil Uplace in 2021 starten met de bouw van Broeklin. De totale investering zou rond de 500 miljoen euro bedragen.

Hieronder een blik op de hallen van het Broeklin-project. In de hallen is er onder meer plaats voor circulaire economie, horeca, kantoren en opleidingscentra.

Zo moeten de hallen er aan de binnenzijde uitzien.